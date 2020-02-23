إدارة الأهلي توافق على مغادرة دجانيني

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن أن سفر الرأس الأخضري دجانيني تفاريس، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى بلاده تمت بموافقة من قبل إدارة كرة القدم في النادي، وذلك بسبب مرض والدته المفاجئ.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السعودي مازن بهكلي، المدرب المؤقت للفريق الأهلاوي، اضطر إلى وضع اللاعب على مقاعد البدلاء في لقاء فريقه الماضي أمام الفتح، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي خسره بهدف نظيف. وأشارت المصادر إلى أن دجانيني تلقى قبل المباراة خبر مرض والدته، وهو ما أثر عليه نفسيًا، حيث فضل بهكلي استبعاده من التشكيلة الأساسية.
من جانب آخر، يجري محمد خبراني، مدافع فريق الأهلي، اليوم كشفًا بالأشعة على إصابته في العضلة الخلفية، وذلك بعد أن فضل طبيب النادي الانتظار 48 ساعة من أجل التأكد من عودة العضلة إلى شكلها الطبيعي بزوال النزيف الحاصل نتيجة التمزق، ويتم التأكد من نوع الإصابة ودرجة التمزق ومدة العلاج والتأهيل.
وخرج خبراني اضطراريًا في مواجهة فريقه أمام الفتح بعد تعرضة للإصابة، حيث عانى اللاعب من الإصابة نفسها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس الخليج الأخيرة وغاب على إثرها عن المشاركة.