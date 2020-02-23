لا دروس في المكبرات الخارجية.. مصادر: وضع ضوابط لاستخدام مكبرات الصوت بالمساجد

كشفت مصادر عن توجيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى جميع الإدارات في المناطق والمحافظات، يتضمن خمسة ضوابط لمكبرات الصوت الخارجية والداخلية بالمساجد في نقل الأذان والصلوات.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”مكة”، أن الوزارة وضعت تلك الضوابط، بعد تعدد الشكاوى من ارتفاع أصوات مكبرات الصوت في المساجد والتشويش الحاصل نتيجة ذلك، وهو ما لا يحقق المقصد الشرعي.
وأشارت إلى أن الضوابط الخمسة تتضمن، الاكتفاء بأربعة مكبرات للصوت خارج المسجد وتكون في المئذنة، واعتماد درجة الصوت المقررة وهي ما دون المتوسط بدرجة، ومنع استخدام محسنات الصوت داخل المسجد، وعدم المبالغة في عدد السماعات الداخلية، والاكتفاء بما يحتاج إليه فعلا في إيصال الصوت.
وبينت المصادر أن الوزارة منعت في تعميم لها بثّ الدروس والمحاضرات عبر المكبرات الخارجية للمساجد، وطالبت بعمل مسح ميداني لمعرفة ما يحتويه كل مسجد من سماعات بالداخل والخارج، والتأكد من تنفيذ التعليمات، وحذرت أئمة ومؤذني المساجد من مخالفتها.