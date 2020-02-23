أهدى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عملًا فنيًا غنائيًا إلى دولة الكويت، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للكويت الثلاثاء 25 فبراير.
ونشر آل الشيخ أغنية مصورة (فيديو كليب) تحت عنوان “أحب جارة” من كلماته، وألحان نواف عبدالله، وغناء عبدالمجيد عبدالله.
وغرد آل الشيخ، قائلا: “أقل ما يقدم لأهلنا في الكويت وصاحب السمو والدنا الشيخ صباح الأحمد.. وأحب أشكر الأمير تركي بن محمد بن فهد على دعمه للعمل”. وفق “أخبار 24”.
وتضمن الفيديو صورًا تجسد العلاقات الوطيدة بين المملكة وشقيقتها الكويت، على مر الزمان، وصورا للقاءات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده والشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت.
أقل مايقدم لاهلنا في الكويت وصاحب السمو والدنا الشيخ صباح الاحمد .. وأحب اشكر الامير تركي بن محمد بن فهد على دعمه للعمل .. 🇰🇼🇸🇦❤ pic.twitter.com/EZWeFjR9X7
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 22, 2020