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أخبار المناطق > شرطة الرياض: القبض على وافد بحوزته أكثر من 31 ألف شريحة اتصال مزورة
23/02/2020   1:31 م

شرطة الرياض: القبض على وافد بحوزته أكثر من 31 ألف شريحة اتصال مزورة

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أعلنت شرطة الرياض القبض على وافد، بعد توفر الدلائل على تورطه بالمتاجرة بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على الوافد، وهو بنجلاديشي الجنسية في العقد الرابع من العمر، وذلك بحي العمل وسط الرياض.

وأضاف أنه ضُبط بحوزته أكثر من 31 ألف شريحة مزورة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية. حسب “أخبار 24”.

شرطة الرياض: القبض على وافد بحوزته أكثر من 31 ألف شريحة اتصال مزورة

أخبار المناطق
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