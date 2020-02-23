“التحالف” يحبط محاولة الحوثيين تنفيذ عمل إرهابي بالبحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ مسيَّر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عمل إرهابي وعدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر، حاولت المليشيات الحوثية الإرهابية شنَّه صباح اليوم (الأحد)، باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد قامت بإطلاقه من محافظة الحديدة.
وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف البحرية رصدت الزورق المفخخ، وقامت بإعطابه وتدميره، مؤكدًا أن هذا العمل الإرهابي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.
وأضاف أنه تم اكتشاف وتدمير ثلاثة ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ليرتفع عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن إلى 150 لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.