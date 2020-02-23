عاد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالله الجهني، ليؤم المصلين في صلاة الفجر في الحرم المكي الشريف، وذلك بعد غياب لأكثر من خمسة أشهر، أجرى خلالها عملية جراحية تكللت بالنجاح.
وأظهر مقطع فيديو لحظة دخول الشيخ الجهني المسجد الحرام لإمامة المصلين في صلاة فجر اليوم (الأحد)، فيما استقبله رجال أمن الحرم بحفاوة بالغة لدى وصوله.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس وعدد من الأئمة والخطباء، قد زاروا الشيخ عبدالله الجهني، في منزله للاطمئنان على صحته، بعد أن أجرى عملية جراحية ناجحة في أكتوبر 2019. وفق “أخبار 24”.
أمل المؤمن في ربه عظيم ﴿وَإِذا مَرِضتُ فَهُوَ يَشفينِ، وَالَّذي يُميتُني ثُمَّ يُحيينِ، وَالَّذي أَطمَعُ أَن يَغفِرَ لي خَطيئَتي يَومَ الدّينِ﴾.
تلاوة فضيلة الشيخ د.#عبدالله_الجهني من صلاة الفجر 29 جمادى الآخرة 1441هـ. pic.twitter.com/OOKN2aV1cv
— شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) February 23, 2020