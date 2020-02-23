تعاون بين “الثقافة” و”البلدية والقروية” لإزالة مجسمات الدوّارات القديمة أو ترميمها

تعتزم وزارتا الثقافة والشؤون البلدية والقروية إزالة عدد من المجسمات القديمة في مداخل المدن والدوارات، وترميم وصيانة البعض الآخر، بهدف إزالة التشوه البصري، وعكس المشهد الحضاري للمملكة.
وقالت مصادر إنه تم تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة التأثيرات السلبية لهذه المجسمات، مبينة وفقاً لصحيفة “اليوم” أن وزارة الثقافة أعدت قائمة تتضمن العديد من المجسمات القديمة التي أصبحت لا تتناسب مع التطور الذي تشهده المملكة.
وأوضحت أن وزارة الثقافة تواصلت مع أمانات المناطق في هذا الصدد؛ بهدف إيجاد حلول جذرية تعالج السلبيات التي تم رصدها في هذه المجسمات.
وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله كشف عن تعاون بين الوزارة وعدد من الشركاء لإجراء معالجات شاملة لهذه المجسمات، وذلك عبر حسابه في “تويتر” رداً على تغريدة لإحدى المواطنات دعت خلالها لإزالة مجسمات “الدلال والقدور” بالدورانات ومداخل المدن، مشيرة إلى أن منظرها مزعج ولا يمت للفن بأي صلة.