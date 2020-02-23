بالفيديو.. “الوطني للأرصاد”: الاستمطار الصناعي سيبدأ بالمناطق الجنوبية الغربية.. وهذا تأثيره على الطقس

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن برنامج “الاستمطار الصناعي” سيبدأ في المناطق الجنوبية الغربية خاصةً عسير؛ بسبب وجود كثير من السحب فيها.
ونفى غلام خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، ما جرى تداوله بشأن حرمان بعض المناطق من السحب والأمطار عقب تنفيذ هذا البرنامج في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن المملكة ذات مساحات شاسعة وفي حال استمطار السحب المتواجدة فيها فستمطر داخل مناطق المملكة.
ونوه إلى أن المملكة تهدف من وراء تنفيذ البرنامج إلى تحقيق أعلى نسبة مستهدفة من التجربة، وهي زيادة معدل الأمطار بنحو 20% مع وجود تطلعات بزيادتها بعد ذلك، مبيناً أنه سيتم بحث ودراسة التكلفة والجدوى الاقتصادية ومدى الفارق بينها وبين التحلية خلال الفترة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الأجواء المناخية ستتحسن من خلال البرنامج، ولن يؤثر ذلك على معدلات درجات الحرارة، لكن سيكون منظفاً لثاني أكسيد الكربون، ويجعل السماء صافية والأجواء ممتعة، مبيناً أن الاستمطار الصناعي يندرج تحت عمليات تعديل الطقس.
كل ما تريدون معرفته عن برنامج “الإستمطار الصناعي” الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا؟#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/XsX0JSDdMi
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 22, 2020