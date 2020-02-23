نايف القرادي يصف اللحظات الأولى للقاء والدته.. ويتحدث عن المكالمة التي كشفت له اختطافه

وصف الشاب نايف القرادي الذي عاد أمس (السبت)، إلى أسرته بمحافظة هروب في جازان بعد اختطافه قبل 27 عاماً، مشاعره باستقبال أسرته له وفرحة والدته بعودته.
وقال القرادي وفقاً لـ”سبق”، إنه عاش طيلة السنوات الماضية على أنه “يتيم”، قبل أن تأتي إليه مكالمة من خاله حسين القرادي يخبره ببدء التحقيقات في القضية ويفاتحه بإمكانية وجود صلة قرابة بينهما.
وأضاف أن تلك المكالمة أعقبها شعور غريب لديه، ليجري بعدها الفحوصات الطبية اللازمة ويتضح تطابق نتائجها مع أسرته.
ونوه إلى أنه قابل والدته فور وصوله إلى جازان ولا يمكنه وصف الفرحة التي كانت تعيشها، مبيناً أن كل ما جرى له غير متوقع بالمرة.