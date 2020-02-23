نجح فريق “السوداء أ” المكون من سعود وفهد الشيباني أمس (السبت)، في الفوز بلقب بطولة “شتاء الرياض للبلوت” بعد تغلبهم في المباراة النهائية على فريق “السوداء ب” عبدالرحمن المطرفي ويزيد اليوبي.
وسلم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر، الفريق الفائز، جائزة المركز الأول وهي 750 ألف ريال وسيارة بي إم دبليو.
فيما حصل الفريق صاحب المركز الثاني على جائزة نصف مليون ريال، وفريق “أبطال مجموعة الأحمر أ” المكون من مناور الذيابي وعبدالله الذيابي على جائزة المركز الثالث البالغة 250 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.