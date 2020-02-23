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أخبار محلية > فصل قاضٍ وإحالته للمحاكمة لتأييده حكماً بتطليق زوجة وزواجه منها مسياراً بعد ذلك
23/02/2020   6:55 ص

فصل قاضٍ وإحالته للمحاكمة لتأييده حكماً بتطليق زوجة وزواجه منها مسياراً بعد ذلك

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أفاد مصدر بأن الجهات المعنية أصدرت قراراً بفصل قاضٍ في القصيم وإنهاء خدماته تأديبياً وإحالته للمحاكمة؛ جراء تورطه بعدة وقائع بينها واقعة تأييده حكماً بطلاق زوجة وزواجه منها مسياراً بعد ذلك.

وقال المصدر وفقاً لصحيفة “الوطن”، إن التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق في الواقعة أثبتت إدانة القاضي، مشيراً إلى أنها رفعت للجهات العليا توصية بتحويله للنيابة لمحاكمته بالجرائم الجنائية.

ونوه إلى أن القاضي تورط في عدة وقائع بينها تأييده طلاق زوجة من زوجها قبل أن يتزوجها مسياراً، وكذلك قيامه بعمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أرض حكومية بالاشتراك مع بعض الموظفين.

فصل قاضٍ وإحالته للمحاكمة لتأييده حكماً بتطليق زوجة وزواجه منها مسياراً بعد ذلك

أخبار محلية
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