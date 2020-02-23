بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يوضح كيفية إنقاذ مصاب بنزيف خارجي

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أمس (السبت)، عن طريقة إسعاف شخص مصاب بنزيف خارجي والمساهمة في إنقاذه، مشيرةً إلى أنواع النزيف التي قد تصيب الإنسان.
ويسمى فقدان الدم عن طريق الإصابة بجروح في الجلد بـ “النزيف الخارجي”، وقد يكون نزيفاً شريانياً أو وريدياً أو شعيرياً؛ حيث يمكن مشاهدته بالعين المجردة، وهناك عدة خطوات لإيقافه.
وتبدأ الإسعافات الأولية للمصاب بالنزيف الخارجي، بالضغط على الجرح باستخدام قطعة من القماش أو الشاش والقطن إن وجد، ثم رفع العضو المصاب إلى مستوى أعلى من القلب.
إلى جانب الضغط على أماكن محددة بحسب العضو المصاب، كالضغط على الشريان العضدي في حالة النزيف من الساعد، ثم ربط المكان المصاب بأربطة أو عصابات طبية لوقف النزيف. وفق “أخبار 24”.
أما في حالة النزيف الخارجي من الأذن، فتوصي الهيئة بتهدئة المصاب ووضعه مستلقياً على الأرض بحيث تكون الأذن المصابة باتجاه الأسفل، ومن ثم وضع شاش معقم وربطه برباط خفيف بحيث لا يمنع الدم من الخروج.
فيما ينتج “النزيف الداخلي” عن فقدان الدم من الشرايين والأوردة بسبب تهتك في الأعضاء والأنسجة الداخلية للجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بنزيف الأنف “الرعاف” أو نزيف المعدة “القيء الدموي”.
مساعدتك للناس، هي أعظم ما يمكنك فعله
تعرَّف على طريقة إسعاف شخص مصاب بنزيف خارجي .. وساهم بإنقاذه pic.twitter.com/eo2up1LBka
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) February 22, 2020