معلومات جديدة حول ظهور طفل رابع لـ”خاطفة الدمام”.. ومصادر تُرجح بأنه “نسيم حبتور”

أفادت مصادر بأن معلومات جديدة ظهرت في قضية “خاطفة الدمام” تشير إلى وقوفها وراء اختطاف الطفل اليمني نسيم حبتور أو معرفة معلومات تخص الواقعة.
وقالت المصادر إن المعلومة الأولى في الواقعة هو ما ذكرته الخاطفة في اعترافاتها بأنها اختطفت طفلاً من الكورنيش الساعة السابعة مساءً وهو التوقيت الذي جرى فيه اختفاء الطفل نسيم تقريباً.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المعلومة الثانية هو تأكيد السيدة على وجود 4 أطفال “ذكور وبنت واحدة لها”، ما يشير إلى احتمالية وجود علاقة بين الطفل الرابع وقضية نسيم.
ولفتت إلى أن المعلومة الثالثة هو تناقض معلومات زوج الخاطفة الذي سجل أحد المختطفين نايف القرادي باسمه؛ الأمر الذي يشير إلى وجود أسرار أخرى بالقضية، مرجحةً أن تكون السيدة قد لجأت إلى شخصية ما لتنفيذ خطف الطفل نسيم بالطريقة التي وصفها والده.