كشفت وزارة الصحة، أن فحص ما قبل الزواج يساهم في تقليل انتشار أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، وذلك من خلال مقطع فيديو توضيحي بمناسبة اليوم السعودي للزواج الصحي.
واعتبرت أن فحص ما قبل الزواج للعروسين إجراء وقائي ضروري؛ لاكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية لديهما، وذلك لتقديم المشورة الطبية من قبل المختصين للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب بسرية تامة.
ولفتت “الصحة” إلى ضرورة إجراء الفحص للعروسين قبل الزواج بما لا يقل عن 3 أشهر، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض والحد من مضاعفاتها وانتشار المعدية منها، إلى جانب إنجاب أبناء أصحاء وتقليل الأعباء الاقتصادية على الأسر والمجتمع والدولة.
وصنّفت الزواج إلى نوعين؛ أولهما الزواج الآمن وهو في حالة سلامة الزوجين من الأمراض الوراثية أو حمل أحدهما للمرض أو إصابة أحدهما بالمرض، مما يؤثر على صحة الأبناء. وفق “أخبار 24”.
أما الزواج غير الآمن؛ فيحدث عند حمل كلا الزوجين للمرض، أو إصابة طرف بالمرض وحمل الآخر له، أو إصابة كلا الزوجين بالمرض وهو ما يؤثر سلباً على صحة الأبناء؛ حيث يكونون عرضةً للإصابة بأمراض الدم الوراثية.
كما لا تصدر شهادة التوافق للزوجين في حالة حمل أحدهما لفيروس سي الكبدي الوبائي إلا بعد 3 أشهر من إتمام الخطة العلاجية، وتناول الجرعات الكاملة من المصل المضاد لفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي بي.
مالمقصود بالزواج غير الآمن؟ #عش_بصحة #اليوم_السعودي_للزواج_الصحي pic.twitter.com/22SyI4IkA6
— صحة المدينة المنورة (@MOH_Madinah) February 22, 2020