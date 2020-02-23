دعم مادي ونفسي ومعنوي من جمعية متخصصة للمختطف العائد لأسرته نايف القرادي

قال عضو مجلس جمعية الأزمات النفسية بمنطقة جازان، محمد مدخلي، إن الجمعية ترتب لتقديم الرعاية والدعم النفسي للمواطن نايف القرادي الذي اختُطف من أهله بأحد مستشفيات المنطقة الشرقية قبل 27 سنة.
وأوضح مدخلي أن أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجمعية الأمير محمد بن ناصر وجّه بتقدم الرعاية الكاملة والدعم اللازم لأسرة القرادي وتأهيله ليندمج مع المجتمع الذي سيعيش فيه.
وأضاف أنه يجرى الترتيب حالياً لإرسال فريق نفسي متخصص لأسرة القرادي، من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي، كما ستقدم الجمعية دعماً مادياً بعد دراسة حالة الأسرة، والرفع للجمعيات والجهات المسؤولة. وفق “أخبار 24”.
وكان الشاب نايف القرادي اختُطف مع طفلين آخرين منذ أكثر من 20 سنة، فيما أثيرت قضيتهم هذه الأيام وشغلت الرأي العام بعد العثور عليهم الأسبوع الماضي، ووصل إلى مطار الملك عبدالله بمنطقة جازان لمقابلة أسرته، حيث استقبله عدد كبير منهم بالاحتفالات والأهازيج.