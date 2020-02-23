احتفل أهالي محافظة هروب في منطقة جازان بعودة ابنهم الشاب نايف القرادي الذي اختطفته امرأة في المنطقة الشرقية قبل 27 سنة، بموكب ضخم سار على جبل منجد بأكثر من 100 سيارة.
وأظهر مقطع فيديو متداول قافلة السيارات، والتي سارت على طول طريق العودة لمنزل أسرة الابن نايف، وسط سماع أصوات الأهازيج والبواري الصادرة من السيارات، وبدت الابتسامة واسعة على وجوه مستقلي السيارات.
يُذكر أن أفراد أسرة نايف وأقاربه استقبلوه أولاً في مطار الملك عبدالله بجازان، فيما لا تزال قضية اختطافه واثنين آخرين عقب ولادتهم قيد التحقيق لدى الجهات المعنية.
وفق “أخبار 24”.