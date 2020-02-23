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اخبار رياضية > بهدف قاتل.. الهلال يفوز على الاتحاد ويغرد بالصدارة (فيديو)
23/02/2020   6:49 ص

بهدف قاتل.. الهلال يفوز على الاتحاد ويغرد بالصدارة (فيديو)

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فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال على نظيره الاتحاد بهدف، في الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الهلال، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده إلى 44 نقطة متصدراً البطولة، فيما تجمّد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الـ 13.

 

وفق “أخبار 24”.

بهدف قاتل.. الهلال يفوز على الاتحاد ويغرد بالصدارة (فيديو)

اخبار رياضية
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