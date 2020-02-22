“أرامكو” تعلن تلقّي الموافقة على تطوير حقل غاز “الجافورة”

أعلنت أرامكو السعودية حصولها على الموافقة لتطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن، وسيتم تطوير الحقل وفقًا لمنظومة حَوكمة الشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، ياسر الرميان، إن تطوير حقل الجافورة سيدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويُسهم في تحقيق هدف الشركة في أن تكون أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة على المستوى الدولي، معرباً عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية الأمير محمد بن سلمان.
يشار إلى أن أبعاد حقل الجافورة تقدّر بطول 170 كيلومترًا، وعرض 100 كيلومتر، ويُقدّر حجم موارد الغاز في مكمن حقل الجافورة بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية، وستؤدي مراحل التطوير إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من غاز البيع عام 2036م. وفق “أخبار 24”.
وسينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية، وسيتم تطوير حقل الجافورة وفقًا لأعلى المعايير البيئية التي تلتزم بها “أرامكو السعودية”.
وتتوقع الشركة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ ماليّ إيجابي على المدى الطويل، بحيث يبدأ هذا الأثر المالي في الظهور عبر النتائج المالية للشركة على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.