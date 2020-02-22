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أخبار محلية > أحد الناجين من حـادث الأفلاج الذي أسفر عن مصرع 11 شخصاً يروي ملابسات ما حدث
22/02/2020   10:21 م

أحد الناجين من حـادث الأفلاج الذي أسفر عن مصرع 11 شخصاً يروي ملابسات ما حدث

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كشف أحد الناجين من الحادث المروري الذي أسفر عن مصرع 11 شخصًا بالأفلاج، اليوم (السبت)، عن ملابسات الحادث الذي وقع بين مركبتيْن من نوع “سكويا” بمنطقة صحراوية قريبة من عرق عسعس غربي الهدار.

وأفاد الناجي الإثيوبي البالغ من العمر 25 عاماً، وفقاً لـ”سبق”، بأنه استيقظ على صوت تصادم المركبة التي كانت تقله ومعه 10 أشخاص من نفس الجنسية و3 سيدات من محافظة وادي الدواسر باتجاه الأفلاج.

وأضاف: شاهدت 10 جثث لمتوفين وجثة أخرى لإحدى السيدات، فيما لم يتضح لي مصير السيدتين الأخريين، حيث تم نقلي لمستشفى الأفلاج العام بعد إصابتي بكسر في الرجل اليمنى.

وأفاد بأنه كان عائداً للمملكة مجدداً بعد ترحيله عنها، حيث كانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض عليه لمخالفته نظامي العمل والإقامة.

أحد الناجين من حـادث الأفلاج الذي أسفر عن مصرع 11 شخصاً يروي ملابسات ما حدث

أخبار محلية
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