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أخبار المناطق > إيراني وزوجته.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
22/02/2020   10:21 م

إيراني وزوجته.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 13 حالة مصابة من جنسيات آسيوية مختلفة.

وأفادت الوزارة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، بأن الحالتين الجديدتين هما لزائر إيراني يبلغ من العمر 70 عاماً وزوجته البالغة من العمر 64 عاماً، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للزوج غير مستقرة ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة.

وكانت “الصحة” الإماراتية أعلنت أمس عن تسجيل حالتين جديدتين لمقيمين يحملان الجنسيتين الفلبينية والبنغلادشية، إثر مخالطتهما لمواطن صيني تم الإعلان عن إصابته في وقت سابق.

إيراني وزوجته.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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