الإطاحة بمواطن وامرأتين لارتكابهم 29 جريمة سرقة في المدينة

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي التابعة لشرطة المدينة المنورة، اليوم (السبت)، بتشكيل عصابي مكون من مواطن ومقيمتين نيجيريتين؛ لارتكابهم ٢٩ حالة سرقة متنوعة بالمنطقة.
وبلغت قيمة المسروقات، وفقاً لـ”سبق”، أكثر من ٦٥٠ألف ريال، حيث تم القبض على الجناة، ومنهم المقيمتان اللتان كانتا تدخلان المنازل بهدف السرقة، مدّعيتين أنهما خبيرتان في التجميل.
واعترفت السيدتان بارتكابهما تلك الجرائم، حيث كانتا ترصدان ما يستحق السرقة من أموال وممتلكات في المنزل، وبعد ذلك يقوم المواطن بسرقتها بعد التأكد من خلو المنزل من سكانه.
كما ضبطت الجهات الأمنية بعض المجوهرات المسروقة بحوزة التشكيل العصابي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.