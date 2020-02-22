“الوطني للنخيل والتمور” يعلق على فيديو متداول عن العلاقة بين مرض السكري وتناول التمر

أصدر المركز الوطني للنخيل والتمور تنويها يتعلق بفيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “مرض السكري والتمر نتائج غير متوقعة”.
وأكد المركز على أن البحث العلمي أثبت أن تأثير تناول التمر على سكر وإنسولين الدم منخفض إلى متوسط على كلٍ من الأصحاء ومرضى السكري النوع الثاني.
كما أنه تم إجراء بحث على مرضى السكري النوع الثاني أظهر أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر كان لديهم مخزون سكر الدم أقل، وبالنسبة لصنف تمور السكري أثبت البحث العلمي أن له مؤشرا سكريا منخفضا.وفق “أخبار 24”.
ونسب المركز هذه المعلومات إلى الدكتورة منيرة المسلم أستاذ مساعد في التغذية العلاجية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، مضيفا أن كون تأثير التمر منخفضا على سكر الدم، فلا يعني أن يتوقف مريض السكري عن أخذ العلاج المناسب وفي وقته المناسب.