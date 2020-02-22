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أخبار محلية > هل تستمر أجور الباقات في الاحتساب خلال فترة تعليق الخدمة لعدم السداد؟ “هيئة الاتصالات” توضح
22/02/2020   10:18 م

هل تستمر أجور الباقات في الاحتساب خلال فترة تعليق الخدمة لعدم السداد؟ “هيئة الاتصالات” توضح

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أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن أجور الباقات تستمر في الاحتساب خلال فترة تعليق الخدمة لعدم السداد، إذا لم يتم إلغاؤها نهائيا.

وقالت، في رسالة توعوية للمستخدمين بأنظمة ولوائح الاتصالات في المملكة، إنه خلال فترة تعليق الخدمة قبل إلغائها نهائيا فإن الأجور المتكررة “أجور الباقة” تستمر في الاحتساب.

يشار إلى أن الهيئة كشفت في تقرير عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 65.8% من إجمالي المستخدمين على اشتراكات مسبقة الدفع، بواقع 27.4 مليون مشترك، مقابل 34.2% تعد اشتراكات مفوترة، بواقع 14.2 مليون مشترك. حسب “أخبار 24”.

هل تستمر أجور الباقات في الاحتساب خلال فترة تعليق الخدمة لعدم السداد؟ “هيئة الاتصالات” توضح

أخبار محلية
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