توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم الإثنين القادم إلى الأربعاء.
وأوضحت الهيئة أن التوقعات تشير لهطول أمطار رعدية من غزيرة إلى متوسطة تُصحب بزخات من البرد على مناطق، الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والشرقية والمدينة المنورة ومكة والقصيم والرياض.
كما توقعت الهيئة أن تشهد عدد من المناطق رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وتنخفض درجات الحرارة على معظم المناطق، ويُتوقع أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.
وفق “أخبار 24”.