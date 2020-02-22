أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني “بلغ”، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن ظهور الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ.
وقالت الوزارة إن الهدف من إطلاق هذه الخدمة، السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط.
وأبانت أنها تعمل من خلال مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، على إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، كما تتم متابعة ومراقبة تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة وخلال مواسم الهجرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئات المحلية والدولية وتبادل المعلومات معها عن تحركات الجراد والتجهيزات الحديثة والمناسبة لمكافحته.
وفق “أخبار 24”.