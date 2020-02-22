ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص أقدم أمس الجمعة على تهشيم زجاج عدة مركبات بحي الملقا في شمال العاصمة الرياض، وسرقة ما كان بداخلها من ممتلكات.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، إنه بالإشارة الى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات بحي الملقا، لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها، فقد تم القبض على المتسبب في ذلك، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.
وأوضح أنه ضُبط بحوزة المتهم مركبة مسروقة، مبيناً أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نُسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وكان ناشطون تداولوا مقطع فيديو نشره أحد المواطنين، يظهر عدة مركبات متوقفة وزجاجها مهشم، داعياً الجميع للحرص على عدم ترك أي متعلقات بداخل السيارات لتجنب تعرضها للكسر والسرقة.
وفق “أخبار 24”.