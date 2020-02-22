عبر وزير المالية محمد الجدعان عن اعتزاز وفخر المملكة باستضافة قمة العشرين هذا العام، وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات القادمة.
وأضاف الجدعان خلال كلمته في ندوة “أولويات الضرائب الدولية”، التي عُقدت اليوم السبت في الرياض، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، إن الندوة تهدف لإيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، والتطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وكيفية تطوير معايير الشفافية الضريبية.
وأشار إلى ما حققه المجتمع الدولي من نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح بدعم دول مجموعة العشرين، مبيناً أن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات يعملون لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليًا في الشفافية الضريبية، والتي تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب.
وكشف عن توقيع أكثر من 6 آلاف اتفاقية تعاون ثنائي بين السلطات الضريبية حول العالم للاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات، حيث تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019 بقيمة أكثر من خمسة مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات.
وأكد وزير المالية أنه خلال هذا الحدث ستجرى محادثات بناءة حول كيفية المضي قدمًا وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة، آملا أن يكون هذا الحدث مثمرا وأن يقدم رؤى قيمة للعمل خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
وفق “أخبار 24”.