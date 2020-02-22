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أخبار محلية > بعد إلغاء حفل “مروة سالم” أمس.. متحدث إمارة الباحة: القرار من هيئة الترفيه ولا صلة لنا به
22/02/2020   5:48 م

بعد إلغاء حفل “مروة سالم” أمس.. متحدث إمارة الباحة: القرار من هيئة الترفيه ولا صلة لنا به

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أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الباحة أحمد السياري أنه لا صلة للإمارة بإلغاء الحفلة الغنائية لإحدى الفنانات بمهرجان الباحة الربيعي بمحافظة المخواة، والذي كان مقرراً إقامته أمس (الجمعة).

وأبان السياري وفقاً لصحيفة “الباحة اليوم” أن القرار جاء من قِبل الهيئة العامة للترفيه نتيجة لعدم وجود تراخيص مسبقة لمتعهد الحفل.

يأتي توضيح متحدث الإمارة، بعد تداول مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن إيقاف الحفلة الغنائية جاء بتوجيه من إمارة الباحة لأسباب مجهولة، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي قطعياً.

وكانت الفنانة مروة سالم قدمت اعتذارها لجمهورها في الباحة عن المشاركة في فعاليات “ديار العز” بالمخواة، مبينة أنه اتضح أن الجهة المنظمة ليس لديها التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات.

بعد إلغاء حفل “مروة سالم” أمس.. متحدث إمارة الباحة: القرار من هيئة الترفيه ولا صلة لنا به

أخبار محلية
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