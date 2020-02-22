شاهد.. إطلاق خدمة تأجير الدراجات الهوائية عبر التطبيقات الذكية في دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع إحدى شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، خدمة تأجير الدراجات الهوائية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
وبدأت الخدمة عبر توفير 780 دراجة هوائية، و78 محطة للدراجات في المرحلة الأولى، موزعة على مناطق مختلفة من دبي، ضمن مشروع يشمل توفير 3500 درّاجة هوائية موزعة على 350 محطة في دبي يجري تنفيذه على مراحل مختلفة.
يشار إلى أنه تم تزويد الدراجات الهوائية بأحدث الأنظمة الذكية لتتبع مواقعها وربطها بنظام تحديد المواقع (GPS)، والتنبّؤ بالمناطق ذات نسب الإشغال المرتفعة، وتشغيل محطات لإيقاف الدراجات تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير إمكانية التأجير والدفع باستخدام وسائل الدفع الذكية. وفق “أخبار 24”.
وتغطي الخدمة المناطق الحيوية والشوارع الآمنة في دبي، وحُددت السرعة القصوى في جميع المناطق بـ30 كم/ الساعة، وهي السرعة الآمنة لمستخدمي الدراجات ضمن المسارات المخصصة والطرق الآمنة للدراجات.
أطلقت الهيئة و (كريم) خدمة تأجير الدراجات الهوائية، وتغطي الخدمة العديد من المناطق الحيوية مثل المارينا، وشارع شاطئ جميرا، وأبراج بحيرات جميرا، وذا جرينز، والبرشا هايتس، وقناة دبي المائية، ودبي للإعلام، ووسط مدينة دبي، والقدرة، كما تغطي الشوارع الآمنة في مناطق الكرامة والمنخول. pic.twitter.com/LXjsvXTCCY
— RTA (@rta_dubai) February 22, 2020