بالصور.. فخامة سفير الارجنتين لدى المملكة يزور “الصافي دانون” بالخرج

زار سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة “مارسيلو جيلاردوني “شركة الصافي دانون ضمن الزيارات الاستطلاعية لما وصلت اليه الشركة محليا وخارجيا .
كان الوفد الارجتيني مكون من : راؤول خليل معالي حاكم ولاية كانامارما الارجنتينية ، ومعالي وزير الاستثمار والتنمية ألدو جابرييل ، وعمدة تينوقاستا ديفد سبيستيان ، وعمدة سانتا ماريا خوان باولو ، وعمدة فامبالا روكسانا ديل ، وعمدة لوس انتوس رافاييل اوليفيرا ، وعمدة اكونكيوجا كريستيان دايرو ، وعدد من منسوبي الشركات الارجنتينية وبرفقتهم منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة وهم : فهد العماني وياسر الاحمدي .
وكان باستقبالهم المهندس عبدالرحمن المطلق المدير التنفيذي للخدمات المساندة ، والمهندس عبدالله الحلافي مساعد مدير الحظائر ، والدكتور اسماعيل عبدالقادر رئيس قسم التغذيه ، والمهندس بدر العصيمي مديرقسم التصنيع ، والاستاذ سلطان بن محمد الدوسري رئيس العلاقات العامة .