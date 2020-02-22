نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. فخامة سفير الارجنتين لدى المملكة يزور “الصافي دانون” بالخرج
22/02/2020   5:45 م

بالصور.. فخامة سفير الارجنتين لدى المملكة يزور “الصافي دانون” بالخرج

+ = -
1236

زار سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة “مارسيلو جيلاردوني “شركة الصافي دانون ضمن الزيارات الاستطلاعية لما وصلت اليه الشركة محليا وخارجيا .

كان الوفد الارجتيني مكون من : راؤول خليل معالي حاكم ولاية كانامارما الارجنتينية ، ومعالي وزير الاستثمار والتنمية ألدو جابرييل ، وعمدة تينوقاستا ديفد سبيستيان ، وعمدة سانتا ماريا خوان باولو ، وعمدة فامبالا روكسانا ديل ، وعمدة لوس انتوس رافاييل اوليفيرا ، وعمدة اكونكيوجا كريستيان دايرو ، وعدد من منسوبي الشركات الارجنتينية وبرفقتهم منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة وهم : فهد العماني وياسر الاحمدي .

وكان باستقبالهم المهندس عبدالرحمن المطلق المدير التنفيذي للخدمات المساندة ، والمهندس عبدالله الحلافي مساعد مدير الحظائر ، والدكتور اسماعيل عبدالقادر رئيس قسم التغذيه ، والمهندس بدر العصيمي مديرقسم التصنيع ، والاستاذ سلطان بن محمد الدوسري رئيس العلاقات العامة .

بالصور.. فخامة سفير الارجنتين لدى المملكة يزور “الصافي دانون” بالخرج

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088964.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.