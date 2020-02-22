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اخبار رياضية > لهذا السبب.. لاعب الاتحاد محروم من المشاركة أمام الهلال
22/02/2020   1:27 م

لهذا السبب.. لاعب الاتحاد محروم من المشاركة أمام الهلال

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تأكد غياب اللاعب الأرجنتيني، ليوناردو جيل عن صفوف ‏الاتحاد أمام الهلال، في مباراة اليوم السبت بالجولة الـ19 من ‏دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد حصوله ‏على 3 بطاقات صفراء، كان آخرها في مباراة ضمك بالجولة ‏الـ18 من بطولة الدوري‎.‎

وتُجرى المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في ‏تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت المملكة، وتنقلها قناتا ‏الرياضية السعودية 1 والرياضية السعودية 2‏‎.‎

وفاز الهلال في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف في جدة، في ‏المباراة التي جرت يوم 21 سبتمبر الماضي‎.‎

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير ‏محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، أما نادي الاتحاد ‏فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة‎ .وفق “أخبار 24”.‎

لهذا السبب.. لاعب الاتحاد محروم من المشاركة أمام الهلال

اخبار رياضية
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