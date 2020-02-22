لهذا السبب.. لاعب الاتحاد محروم من المشاركة أمام الهلال

تأكد غياب اللاعب الأرجنتيني، ليوناردو جيل عن صفوف الاتحاد أمام الهلال، في مباراة اليوم السبت بالجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء، كان آخرها في مباراة ضمك بالجولة الـ18 من بطولة الدوري.
وتُجرى المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت المملكة، وتنقلها قناتا الرياضية السعودية 1 والرياضية السعودية 2.
وفاز الهلال في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف في جدة، في المباراة التي جرت يوم 21 سبتمبر الماضي.
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة .وفق “أخبار 24”.