“المشكلة في النكد كل ويك إند”.. تغريدة مثيرة من القرشي عقب خسارة الأهلي أمام الفتح!

علق الكاتب والإعلامي الرياضي سامي القرشي عقب خسارة الأهلي أمام الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الـ 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب القرشي عبر حسابه الرسمي على تويتر ” المشكلة مش في النقاط لأن الدوري مستحيل بهذا المستوى حتى لو فاز على الفتح المشكلة في النكد كل ويك إند”.
وأضاف” نطلب من لجنة المسابقات تجدول مباريات الأهلي وسط الأسبوع لأن وسط الأسبوع بطبعه نكد تكفون طلبناكم”.
المشكلة مش في النقاط لان الدوري مستحيل بهذا المستوى حتى لو فاز على الفتح
المشكلة في النكد كل ويك إند
نطلب من لجنة المسابقات تجدول مباريات الأهلي وسط الأسبوع لأن وسط الأسبوع بطبعة نكد
تكفون طلبناكم 😖😂
— sami alqurashi (@samialqorashi) February 21, 2020
وفق “المرصد”.