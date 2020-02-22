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اخبار رياضية > “المشكلة في النكد كل ويك إند”.. تغريدة مثيرة من القرشي عقب خسارة الأهلي أمام الفتح!
22/02/2020   1:26 م

“المشكلة في النكد كل ويك إند”.. تغريدة مثيرة من القرشي عقب خسارة الأهلي أمام الفتح!

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علق الكاتب والإعلامي الرياضي سامي القرشي عقب خسارة الأهلي أمام الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الـ 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب القرشي عبر حسابه الرسمي على تويتر ” المشكلة مش في النقاط لأن الدوري مستحيل بهذا المستوى حتى لو فاز على الفتح المشكلة في النكد كل ويك إند”.

وأضاف” نطلب من لجنة المسابقات تجدول مباريات الأهلي وسط الأسبوع لأن وسط الأسبوع بطبعه نكد تكفون طلبناكم”.

 

وفق “المرصد”.

“المشكلة في النكد كل ويك إند”.. تغريدة مثيرة من القرشي عقب خسارة الأهلي أمام الفتح!

اخبار رياضية
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