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اخبار رياضية > مواجهات السبت: الكلاسيكو السعودي.. وديربي القصيم.. والنصر بضيافة الحزم
22/02/2020   1:26 م

مواجهات السبت: الكلاسيكو السعودي.. وديربي القصيم.. والنصر بضيافة الحزم

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تُختتم اليوم السبت مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات نارية؛ إذ يقام ديربي القصيم بمدينة بريدة على ملعب مدينة الملك عبدالله بين التعاون والرائد، ويدخل الأول برصيد 28 نقطة، فيما يدخل الثاني برصيد 30 نقطة. وينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساء.

فيما يستضيف الحزم النصر على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس في تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة. ويدخل الحزم المواجهة حاملاً في جعبته اثنتين وعشرين نقطة، فيما يدخل النصر اللقاء حاملاً ثماني وثلاثين نقطة.

وفي تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم تتجه الأنظار لملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض لمتابعة الكلاسيكو الأكبر في الكرة السعودية الذي يجمع الهلال بضيفه الاتحاد. ويدخل الهلال متصدرًا دوري المحترفين برصيد إحدى وأربعين نقطة، فيما يملك الضيف تسع عشرة نقطة. وفق “سبق”.

مواجهات السبت: الكلاسيكو السعودي.. وديربي القصيم.. والنصر بضيافة الحزم

اخبار رياضية
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