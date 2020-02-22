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أخبار محلية > “الشورى” يصوت الأربعاء على توصية ببناء مدن صغيرة على مشارف المدن الكبرى
22/02/2020   1:23 م

“الشورى” يصوت الأربعاء على توصية ببناء مدن صغيرة على مشارف المدن الكبرى

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ينتظر أن يحسم مجلس الشورى خلال جلسته الأربعاء المقبل، موقفه من توصية تطالب وزارة الإسكان ببناء مدن صغيرة مطورة على مشارف المدن الكبيرة، وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية.

وسيناقش المجلس التوصية التي تقدمت بها العضو جواهر العنزي، وذلك بعدما رفضت لجنة الخدمات والإسكان بالمجلس المقترح، حيث سيستمع الأعضاء لوجهة نظر اللجنة، وأسباب رفضها، وذلك بعد أن تعرض العنزي توصيتها ومبرراتها، ومن ثم تُطرح التوصية للتصويت.

وأوضحت العنزي وفقاً لصحيفة “الرياض”، أن بناء تلك المدن سيسهم في تقليص الازدحام، والحصول على توزيع سكاني مناسب، كما يتيح استحداث فرص وظيفية.

وأشارت إلى أن هناك تجارب دولية ناجحة في بناء المدن الصغيرة على مشارف المدن الكبيرة مثل فرنسا التي أنشأت عدداً من المدن الصغيرة حول العاصمة باريس، ومصر حيث قامت بإنشاء مدن صغيرة حول مدينة القاهرة، مثل مدن العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والعبور.

“الشورى” يصوت الأربعاء على توصية ببناء مدن صغيرة على مشارف المدن الكبرى

أخبار محلية
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