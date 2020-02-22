توفي شخص ثلاثيني إثر حريق اندلع في شقة بالدور الأرضي بعمارة بحي العتيبية بمكة المكرمة، أمس الجمعة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الفرق التابعة لها بالعاصمة المقدسة باشرت موقع الحريق في عمارة من 3 طوابق، وتمكنت من إخماده، وقد نتج عن الحادِث وفاة شخص بالعقد الثالث من العمر.
وأضافت أن “مدني بيشة” تمكن أمس من إخماد حريق اندلع في غرفة داخل منزل بحي الخليج، بسبب عبث الأطفال، لافتاً إلى أنه لم يسفر عن أي إصابات.
من جهته، شدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، على ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنازل، وفي مقدمتها كاشف الدخان.
وفق “أخبار 24”.