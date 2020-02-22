زار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس (الجمعة)، قاعدة الأمير سلطان الجوية، خلال زيارته للمملكة.
والتقى الوزير بومبيو، الضباط والجنود الأمريكيين بالقاعدة، مبينًا أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين المملكة والولايات المتحدة، مؤكداً تصميم أمريكا على الوقوف بجانب المملكة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن الزيارة تأتي في إطار تأكيد التزام أمريكا بأمن المملكة وضمان الاستقرار في منطقة الخليج.
وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى المملكة الخميس، والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث خلال اللقاءين العلاقات المتميزة بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.