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أخبار محلية > “طيران أديل” يعلن طرح وظائف مضيفات لحاملات الثانوية من المواطنات.. ويوضح الشروط
22/02/2020   1:22 م

“طيران أديل” يعلن طرح وظائف مضيفات لحاملات الثانوية من المواطنات.. ويوضح الشروط

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أعلنت شركة طيران أديل حاجتها لشغل عدد من الوظائف، مخصصة للنساء السعوديات فقط، وذلك في مجال خدمة العملاء ودعمهم، وذلك لحاملات الشهادة الثانوية.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطروحة 20 وظيفة، وذلك للعمل في مدن ‏الرياض، وجدة، والدمام، مبينة أن آخر موعد للتقديم لها 19 مايو القادم.‏

واشترطت الشركة أن يكون ‏الحد الأدنى لطول المتقدمة 160سم، ولا يزيد العمر على 30 عامًا ولا ‏يقل عن 23 عامًا، وأن تكون غير مدخنة وتتمتع بصحة ولياقة عالية، وقادرة على السباحة لمسافة 50 مترًا بصفة فردية. وفق “أخبار 24”.

وحددت الشركة عدداً من الشروط الأخرى، وهي إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، مع تفضيل من لديهن خبرة سابقة ‏في مجال خدمة العملاء أو المبيعات. ‏

“طيران أديل” يعلن طرح وظائف مضيفات لحاملات الثانوية من المواطنات.. ويوضح الشروط

أخبار محلية
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