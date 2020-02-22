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أخبار محلية > القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده
22/02/2020   1:20 م

القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام، السلطان حسن البلقيه، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان حسن البلقيه، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقية تهنئة مماثلة للسلطان حسن البلقيه، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.

القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أخبار محلية, عام
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