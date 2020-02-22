نفذت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالتعاون مع مطار أبها الدولي، فرضية للتعامل مع حالة اشتباه بإصابة أحد المسافرين بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).
وتضمنت الفرضية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، بمشاركة كوادر من الإدارات المختصة، بهدف رفع جاهزية مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع أي حالة اشتباه يتم رصدها.
وقالت “صحة عسير” إنها تنفذ فعاليات توعوية تثقيفية مختلفة عن فيروس “كورونا” المستجد من خلال أركان توعوية وفعاليات ميدانية، وتوزيع منشورات توعوية على المسافرين، وفي عدد من الطرق العامة.
وأوضحت أنها نفذت عدة فعاليات أخرى في المدارس والكليات والمساجد، إضافة إلى تكثيف التوعية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، والاستفادة من الشاشات الدعائية الإلكترونية في نشر المحتوى التوعوي.
وفق “أخبار 24”.