نظمت مدرسة ابتدائية بصفوى بالمنطقة الشرقية، مهرجاناً بعنوان ”الأجداد والأحفاد.. جدي في مدرستي”، شارك فيه نحو 100 وأحفادهم خلال عدة فعاليات تهدف لتواصل الأجيال.
وشارك الأجداد والذين وصلت أعمار بعضهم إلى 80 عامًا، في أكثر من 12 فعالية بالمهرجان الذي أقامته مدرسة اليرموك الابتدائية، من ضمنها فقرة ”الشيف” والتي تنافس خلالها الأجداد على إعداد “كبسة الروبيان”، حيث كانت أكثر فقرة نالت إعجاب الجميع.
وقال مدير مدرسة اليرموك فؤاد آل نصرالله، وفقًا لصحيفة “اليوم” إن تنظيم المدرسة للمهرجان يأتي بهدف نقل القيم النبيلة من الأجداد للأحفاد، مع العمل على زيادة التواصل وتعميقه بين الأسرة وأفرادها، بالإضافة للترفيه عن الأجداد.