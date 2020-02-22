نظمت مدرسة ابتدائية بصفوى بالمنطقة الشرقية، مهرجاناً بعنوان ‏‏”الأجداد والأحفاد.. جدي في مدرستي”، شارك فيه نحو 100 وأحفادهم خلال عدة فعاليات تهدف لتواصل الأجيال.‏‎

وشارك الأجداد والذين وصلت أعمار بعضهم إلى 80 عامًا، في أكثر من 12 فعالية بالمهرجان الذي أقامته مدرسة اليرموك الابتدائية، من ضمنها فقرة ‏‏”الشيف” والتي تنافس خلالها الأجداد على إعداد “كبسة الروبيان”، حيث كانت أكثر ‏فقرة نالت إعجاب الجميع‎.

‎وقال مدير مدرسة اليرموك فؤاد آل نصرالله، وفقًا لصحيفة “اليوم” ‏إن تنظيم المدرسة للمهرجان يأتي بهدف نقل القيم النبيلة من ‏الأجداد للأحفاد، مع العمل على زيادة التواصل وتعميقه بين ‏الأسرة وأفرادها، بالإضافة للترفيه عن الأجداد.‏

تعبيرية

تعبيرية