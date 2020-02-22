مسؤول: أسراب الجراد في طريقها للرياض ولا يمكن مكافحتها داخل الأحياء لهذا السبب

أكد مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، محمد الشمراني، أن أسراب الجراد في طريقها إلى المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض، مبيناً أنها لا تنقل الأمراض إلى الإنسان وإنما يتلخص خطرها على المزارع.
ولفت الشمراني في مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه لا يمكن مكافحة أسراب الجراد في المنطقة الشرقية داخل الأحياء وهي في وضع الطيران لكون حركتها غير مستقرة، لافتاً إلى أن الوزارة لديها مركز متخصص في مكافحة “الجراد الصحراوي” مقره جدة.
وأضاف أنه لم يتم رصد أي أمراض في أسراب الجراد التي تمر حالياً بسماء المملكة قادمة من شرق آسيا وتحديداً الهند وباكستان وإيران، مشيراً إلى أنها في حالة هجرة من مناطق التكاثر الشتوي إلى مناطق التكاثر الربيعي. وفق “أخبار 24”.
وحذّر من تناول الجراد خوفاً من تعرّضها لجرعات معينة من المبيدات عند تناولها المحاصيل الزراعية والتي تؤثر سلباً على صحة الإنسان.