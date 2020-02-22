تعرّض طفلة للإساءة من قبل والدتها وخالتها عبر “سناب”.. و”النيابة” تطالب بمعاقبتهما

تعرّضت طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف السنة، للإهمال من قِبل والدتها وخالتها في بريدة، بعد أن قامتا بتصويرها وهي تشرب الشيشة بقصد المزح والتشهير بها بنشر المقطع عبر “سناب شات”.
ووجهت النيابة العامة وفقاً لـ”عكاظ”، الاتهام لوالدة الطفلة بالإهمال الذي تسبب في تهديد سلامتها وصحتها النفسية والجسدية المجرم بالقانون، كما وجهت الاتهام إلى خالتها بإلحاقها الضرر بالطفلة بعد أن قامت بتصويرها وبث الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الأم بعقوبة تعزيرية وفقاً للمادة 23 من نظام حماية الطفل، كما طالبت بسجن وتغريم خالة الطفلة وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى إغلاق معرّف “سناب شات” الخاص بالمتهمة وذلك قبل أن تحال القضية إلى المحكمة المختصة.
وكان مركز شرطة بريدة قد تلقى بلاغاً يُفيد بتعرض طفلة للإهمال من قِبل والدتها وخالتها اللتين قامتا بتصويرها وهي تشرب الشيشة وشهرتا بها بقصد المزح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.