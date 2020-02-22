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أخبار محلية > 1700 فرصة استثمارية بملتقى الاستثمار البلدي بالمدينة المنورة وتوفير نحو 20 ألف وظيفة
22/02/2020   8:29 ص

1700 فرصة استثمارية بملتقى الاستثمار البلدي بالمدينة المنورة وتوفير نحو 20 ألف وظيفة

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تطرح أمانة المدينة المنورة خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الإثنين المقبل، أكثر من 1700 فرصة استثمارية في الأنشطة التجارية والتعليمية والرياضية والترفيهية والخدمية.

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد البليهشي، أن الأمانة ستطرح العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والتي من المتوقع أن توفر نحو 20 ألف وظيفة، وذلك في الملتقى الذي سيعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات هذا الأسبوع.

ويأتي طرح الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة المنورة، كذلك المساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

1700 فرصة استثمارية بملتقى الاستثمار البلدي بالمدينة المنورة وتوفير نحو 20 ألف وظيفة

أخبار محلية
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