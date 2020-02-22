وصل الشاب نايف القرادي – الذي اختطف من أهله بأحد مستشفيات المنطقة الشرقية قبل 27 سنة – إلى مطار الملك عبدالله بمنطقة جازان، حيث استقبله عدد كبير من الرجال.
وأظهر مقطع فيديو الاستقبال الحار من الكبار والصغار للشاب العائد من الاختطاف؛ حيث بدت على محياه علامات السعادة، وقد سُمع صوت يقول له “هذا أخوك سلطان”، فيما لا تزال قضية اختطاف القرادي واثنين آخرين وهم رُضع، قيد التحقيق لدى الجهات المعنية.
كان نايف قد التقى عمه وأفراداً من عائلته يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أثبتت فحوصات البصمة الوراثية صحة نسبه لهم، ليكون الثالث الذي يعود لعائلته الحقيقية بعدما ربّتهم مواطنة موقوفة حالياً بتهم الخطف.
وفق “أخبار 24”.