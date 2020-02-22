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أخبار محلية > أول فيديو من موقع تبادل إطلاق النار بالمدينة المنورة.. ومصادر تكشف مفاجأة جديدة حول الجاني
22/02/2020   8:24 ص

أول فيديو من موقع تبادل إطلاق النار بالمدينة المنورة.. ومصادر تكشف مفاجأة جديدة حول الجاني

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نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو للموقع الذي تحصّن فيه المتهم في واقعة إطلاق النار على رجال الأمن بالمدينة المنورة، وكذلك اللحظات الأولى للقبض عليه، مؤكدةً عدم وقوع إصابات في صفوف المواطنين جراء الواقعة.

وأشارت مصادر إلى أن الجاني كان يعمل قناصاً لإحدى الجهات الأمنية، قبل أن يجرى فصله؛ بسبب مشاكل بالعمل، مرجحة أن يكون الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو انتقامي بعد عملية فصله.

وكانت دوريات الأمن بالمدينة قد باشرت واقعة قیام شخص بإطلاق النار على سیارةمن نوع “أنوفا” ودھس قائدھا عند توقفه وترجله منھا، قبل أن تشتبك الدوريات مع الجاني ويتم القبض عليه في نهاية الأمر. وفق “أخبار 24”.

 

أول فيديو من موقع تبادل إطلاق النار بالمدينة المنورة.. ومصادر تكشف مفاجأة جديدة حول الجاني

أخبار محلية
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