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أخبار محلية > وزير الطاقة: أنباء مغادرة المملكة لـ”أوبك+ “سخيفة ومحض هراء”
22/02/2020   8:23 ص

وزير الطاقة: أنباء مغادرة المملكة لـ”أوبك+ “سخيفة ومحض هراء”

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أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة ستواصل العمل مع شركائها في أوبك+، وذلك رداً على تقرير صحفي أشار إلى أن المملكة تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+.

وقال الأمير في تصريح صحفي بحسب “رويترز” إن الأنباء التي نشرتها إحدى الصحف عن دراسة المملكة مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا “سخيفة ومحض هراء”، مؤكداً أن المملكة وقعت مع شركائها على ميثاق أوبك+ وستواصل العمل بطريقة جماعية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت نقلا عن مصادر إن السعودية وعدة دول خليجية تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+، وتجري محادثات لبحث إمكانية خفض الإنتاج معا بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وزير الطاقة: أنباء مغادرة المملكة لـ”أوبك+ “سخيفة ومحض هراء”

أخبار محلية
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