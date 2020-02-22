وزير الطاقة: أنباء مغادرة المملكة لـ”أوبك+ “سخيفة ومحض هراء”

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة ستواصل العمل مع شركائها في أوبك+، وذلك رداً على تقرير صحفي أشار إلى أن المملكة تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+.
وقال الأمير في تصريح صحفي بحسب “رويترز” إن الأنباء التي نشرتها إحدى الصحف عن دراسة المملكة مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا “سخيفة ومحض هراء”، مؤكداً أن المملكة وقعت مع شركائها على ميثاق أوبك+ وستواصل العمل بطريقة جماعية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت نقلا عن مصادر إن السعودية وعدة دول خليجية تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+، وتجري محادثات لبحث إمكانية خفض الإنتاج معا بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.