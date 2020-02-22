قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن تملك المنزل حتى ولو بالتقسيط هو أفضل مشروع، وإن العديد من الأسر لديها ضغوطات وأعباء على رب الأسرة، ومنهم من يعيش في مساكن مستأجرة، وعليهم التزامات لذا فالتملك حتى لو بأقساط يكون أفضل تخطيط للمستقبل.
وأضاف أنه ضد فكرة الاستثمار في بيع الأرض لأنه هدر في أي اقتصاد، وأنه عندما يمشي في منطقة ويرى مساحات بيضاء تترك للاستثمار كأرض فهذا ليس استثماراً، معلقاً على مقولة “إن العقار الابن البار أو الاستثمار الآمن” بأن كل أنواع الاستثمارات بها نسبة مخاطرة لكن العقار يضمن على الأقل زيادة في قيمته مع مرور الوقت.
من جهة أخرى، قال وزير الإسكان إن تخصيص حي سكني للإعلاميين السعوديين، يعود لدور الإعلام المهم وحرص وزير الإعلام على إنشائه ليكون مركزا اجتماعياً لهم، كما أن باقي فئات المجتمع لهم نفس الأهمية.
وأوضح الحقيل عبر برنامج “بالمختصر” على قناة إم بي سي أن وزير الإعلام تركي الشبانة كان حريصاً على إيجاد أحياء للإعلاميين يلتقون فيها، لتكون بمثابة مراكز اجتماعية لهم، نظراً لدور الإعلاميين الذي وصفهم بأنهم خط الدفاع، وأن تقدم المملكة تواجهه تحديات يكون للإعلام دور في مواجهتها.
وفق “أخبار 24”.