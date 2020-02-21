المكافأة الآسيوية تحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة الفتح

أعاد المدرب الوطني مازن بهكلي مدرب فريق الأهلي، الثلاثي عمر السومة مهاجم الفريق وزميله تفاريس واللاعب ماركو مارين صانع الألعاب الألماني إلى القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها في لقاء الليلة الذي يجمعه بفريق الفتح على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن مواجهات الجولة الـ19 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويهدف مدرب فريق الأهلي من هذه الخطوة إلى الدفع بجميع عناصره المعروفة والجاهزة للمشاركة في لقاء الليلة بحثا عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط كاملة، رغبة في استعادة حظوظ فريقه في منافسة فريقي المقدمة الهلال المتصدر لسلم الترتيب والنصر صاحب المركز الثاني بعد تعثره في الجولة الماضية أمام الوحدة بالخسارة بهدفين دون مقابل. وفق”الشرق الأوسط”.
واختتم فريق الأهلي مساء أمس الخميس تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة أجراها الجهاز الفني على أرضية ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي حرص من خلالها مدرب الفريق على وضع لمساته الفنية النهائية الخاصة باللقاء بجانب الوقوف على القائمة الأساسية التي سيدفع بها في المباراة وتجهيز عدد من البدائل، حيث سيفقد فريق الأهلي في مباراة الليلة عددا من لاعبيه من لاعبيه في خط الدفاع لظروف مختلفة بعد تعرض معتز هوساوي مدافع الفريق وزميله عبد الباسط هندي للإصابة في مباراة الاستقلال الإيراني الآسيوية الماضية بجانب إيقاف اللاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي الانضباطي لمباراة إضافية بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الرائد الماضي.
من جهة أخرى حفز الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه قبل مواجهة الفتح مساء اليوم، بعد اعتماده تقديم مكافأة للاعبين بمقدار عشرة آلاف لكل لاعب، نظير انتصارهم الهام على الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى لبطولة دوري الأبطال الآسيوي والروح العالية التي أظهرها الجميع في المباراة حيث سلمها للاعبين عقب تدريب أمس، وهو نفس ما قامت به إدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنه، التي قدمت أيضاً مبلغ عشرة آلاف ريال لكل لاعب مكافأة لهم نظير الانتصار الآسيوي تقديرا لهم وتحفيزا للمواجهات المقبلة بدء من لقاء الفتح مساء اليوم الجمعة.