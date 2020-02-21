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أخبار محلية > إصابة 3 رجال أمن في تبادل لإطلاق نار مع مواطن أثناء القبض عليه بالمدينة
21/02/2020   5:17 م

إصابة 3 رجال أمن في تبادل لإطلاق نار مع مواطن أثناء القبض عليه بالمدينة

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أصدرت شرطة المدينة المنورة بياناً أوضحت فيه ملابسات وتفاصيل حـادثة إطلاق النار التي أصيب فيها 3 من رجال الأمن أثناء مباشرتهم بلاغاً عن تعرض شخص لإطلاق نار من مواطن بسبب خلاف بينهما.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، إن دوريات الأمن باشرت بلاغاً ظهر اليوم الجمعة عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع “أنوفا” وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأضاف أنه بمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتمكنت الدوريات من القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن العملية نتج عنها إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق مع مطلق النار للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

إصابة 3 رجال أمن في تبادل لإطلاق نار مع مواطن أثناء القبض عليه بالمدينة

أخبار محلية
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