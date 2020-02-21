نشبت اشتباكات عنيفة ومهزلة بين لاعبي الأهلي والزمالك، بعد نهاية لقاء السوبر بين الفريقين بانتصار الزمالك بركلات الترجيح على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
واشتعلت مشادة كبيرة بين لاعبي القطبين، عقب نهاية اللقاء مباشرة، حيث نشبت مشاجرات عنيفة بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الاتحاد السابق والأهلي الحالي وأكثر من لاعب بالقلعة البيضاء.
وشهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا”، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني.
وفق “المرصد”.